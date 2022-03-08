Они приблизят Украину к победе.

Идет 13-ый день войны. Российский оккупант использует разное оружие в войне против Украины. Враг пытается получить преимущество благодаря пропаганде и дезинформации.

В Минцифры дали украинцам ряд советов по инфогигиене во время войны. Они приблизят Украину к победе.

В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь деньги на помощь армии или населению необходимо перечислять только официальным учреждениям. В частности, через услугу "Допомога армії" в "Дії" или на портале.

Другие советы от Минцифры

Не сообщать свое местонахождение и расположение наших военных по телефону или в мессенджерах. Это может быть использовано противником;

Позаботьтесь о дополнительных источниках информации, чтобы быть в курсе событий в Украине. В частности, можно использовать функцию Дія TV в приложении Дія, где 24/7 освещается война россии против Украины;

Не распространяйте в соцсетях непроверенные новости и не сейте панику;

Тщательно проверять информацию;

Не пишите в состоянии аффекта, сохраняйте спокойствие;

Попытаться успокоить близких, которые поддались панике или повелись на громкую "сенсацию";

Сообщать о российской пропаганде в соцсетях в чат-боте от СБУ @black_listUA_bot.

Ранее УНИАН собрал подборку полезных Telegram-чатботах, которые должны быть у каждого украинца. Доступ к быстрой информации спасает жизни, поэтому сохраните их у себя и пользуйтесь.

Также рассказывали о браузерной онлайн-головоломке, играя в которую даже дети и подростки смогут внести свою лепту в борьбу с российской агрессией.

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