Отметим, что самый большой на текущий момент планшет Apple имеет 12,9-дюймовый экран.

Корпорация Apple работает над большим iPad, диагональ экрана которого составит 16 дюймов, что позволит ему стать самым крупным в линейке "яблочых" планшетов. Его могут выпустить осенью 2023 года.

Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники в компании.

Ожидается, что Apple будет позиционировать такой айпад для художников и дизайнеров, которые выиграют от большей площади экрана в своей работе. В отчете говориться, что устройство "размоет границу между ноутбуком и планшетом".

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В отчете не уточняется, в какую линейку попадет модель – iPad Pro или обычный iPad. Сейчас корпорация выпускает модели с экранами 10,9", 11" и 12,9".

Слухи о гигантском iPad ранее уже появлялись, но тогда упоминался 15-дюймовый экран. Также говорилось, что новинка будет похожа на смарт-экран Echo Show 15 от Amazon.

Apple также разрабатывает MacBook с гибким дисплеем

Как сообщал ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами относительно яблочной продукции, Apple также готовит к выпуску MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Правда, выйдет он не раньше 2026 года.

Предполагается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple. В сложенном виде – обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

А меж тем до конца 2022 ожидается премьера новых MacBook Pro и Mac mini с системами-на-чипе Apple M2. Что касается других изменений, они будут минимальны – дизайн и основные фишки компьютеров останется прежним.

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