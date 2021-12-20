Новинка должна стать универсальным решением для многих задач.

Компания Apple работает над гигантским Pad, который должен стать центром "умного" дома. Предполагается, что это устройство 2 в 1, которое можно использовать как умный дисплей для дома и как планшет.

Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

Есть сведения, что в течение пары лет купертиновцы выпустит на рынок iPad диагональю 15 дюймов с хорошей камерой в альбомной ориентации, мощными колонками и настенным креплением. Он будет похож на смарт-экран Echo Show 15 от Amazon.

Читайте такжеТри iPad, пять Mac, AR-гарнитура и iPhone 14 без "челки": чего ждать от Apple в 2022 годуПланшет получит топовый процессор и особое ПО для работы с устройствами умного дома, для подключения к гаджетам и для многих других задач. Сейчас у Apple есть все необходимое для запуска новой продуктовой линейки, подтверждает источник.

Также компания готовит более доступную альтернативу в виде iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12, 9 дюйма в 2022-ом. Оба они будут оснащены мини-светодиодным дисплеем и будут поддерживать беспроводную зарядку Mag-Safe, а также обратную беспроводную зарядку.

Как ранее писал УНИАН, в первом квартале 2022 года, то есть в январе, феврале или марте, на рынке появится новый бюджетный смартфон – Apple iPhone SE 3. Предполагается, что новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения, хоть и обзаведётся обновленным процессором.

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Автор: Денис Пономаренко