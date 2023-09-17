Новые EarPods с USB-C поддерживают Lossless-музыку без сжатия.

Вместе с iPhone 15 и AirPods Pro 2 компания Apple перевела на современный порт USB-C и свои старенькие проводные наушники ЕarPods. Портал 9to5Mac рассказал об одной уникальной особенности этих моделей.

Выяснилось, что самая дешевая гарнитура Apple обзавелась поддержкой звука без потерь (Lossless). Частота дискретизации теперь составляет 48 кГц (было 44,1 кГц), а разрядность – 24 бита (было 16 бит).

Как известно, стриминговый сервис Аpple Music выдает качество вплоть до 24 бит / 192 кГц, но в режиме "без потерь" – только 24 бит / 48 кГц. Таким образом, новые EarPods с USB-C полностью совместимы с этими стандартами.

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Интересно, что пока что ни одни другие AirPods напрямую не поддерживают звук без потерь. Представленные на днях AirPods Pro 2 с портом USB-C поддерживают воспроизведение Lossless, но только при использовании с гарнитурой Apple Vision Pro за $3499. В то же время проводные EarPods с USB-C стоят всего $19.

Apple серьезно обновит AirPods – они перестанут быть просто наушниками

В будущем компания хочет превратить свои наушники в медицинский гаджет и оснастить его функцией обнаружения аварий. Сейчас обнаружение ДТП уже работает на iPhone и Apple Watch и регулярно спасает жизни пользователям.

Еще одно перспективное направление – функция проверки слуха. Apple хочет сделать из AirPods бюджетную замену слуховым аппаратам. Наушники будут воспроизводить разные тона и звуки, чтобы оценить, как хорошо слышит человек.

Стоит отметить, что в AirPods уже есть функции Live Listen и Conversation Boost для слабослышащих людей, которые позволяют отчасти заменить слуховые аппараты, однако они не одобрены FDA.

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