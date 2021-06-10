Ради удачного фото боксер решил сняться, сидя на железнодорожных путях.

«Укрзализныця» посоветовала украинскому боксеру Александру Усику не сидеть на путях.

Ироническое сообщение появилось на странице "УЗ" в Facebook.

В компании отметили, что им "в очередной раз приходится переживать за жизнь кумиров многих украинцев".

Ради удачного фото боксер решил сняться, сидя на железнодорожных путях.

"На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на колею ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов", – говорится в сообщении.

Компания-перевозчик призвала боксера больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне пожелала успешной подготовки к бою с Джошуа.

Но не все прониклись заботой "УЗ" о судьбе Усика, который раньше не мог ответить, чей Крым, и регулярно попадал в скандалы из-за теплого отношения к стране-агрессору.

Под заметкой пользователи оставили немало шуточных комментариев.

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Если бы не написали, кто это, то сразу и не отличить от г*вна, которое из вагонов сливается прямо на рельсы.

Расскажите ему принцип работы туалетов в поездах.

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Автор: Яна Ставская