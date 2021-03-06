Известный боксер в детстве столкнулся с тяжелой болезнью.

Украинский боксер Александр Усик снялся в фильме Оксаны Марченко "Паломница". Спортсмен снялся в сцене первой серии фильма, где тематикой была особенность Киево-Печерской Лавры. На данный момент обнародована лишь первая часть фильма.

Усик рассказал о своем детстве, тяжелой болезни и том как помогла вера в Бога.

"Я заболел и услышал разговор мамы с врачом, что я, возможно, не смогу одолеть эту болезнь. И батюшка пришел в церковь, я готовился, будто к встрече с Богом, спрашивал у него, как это, как он встречает, что надо говорить. Батюшка удивленно смотрел на меня - мне было 7-8 лет - и говорит: "Ты почему о смерти вообще говоришь? Единственному, кому решать, умрешь ты или нет, это Всевышнему", - откровенно рассказал боксер.

Напомним, что Марченко - украинская телеведущая, жена лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. 19 февраля 2021 года СНБО наложил на супругов санкции в связи с расследованием по статье "Финансирование терроризма".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем