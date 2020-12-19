Женская сборная Украины завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в турецком Мерсине в командном многоборье.
За сборную Украины выступали Анастасия Мотак, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева.
По сумме выступлений на четырех снарядах украинки набрали 154,663 балла.
На втором месте - сборная Румынии (154,496), а на третьем - Венгрия (151.597).
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Женская сборная Украины впервые в истории выиграла золото чемпионата Европы в командном многоборье. На континентальном первенстве по спортивной гимнастике украинки не выигрывали наград с 2012 года.
Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии коронавируса на ЧЕ не приехали многие страны.
Напомним, ранее мужская сборная Украины также выиграла чемпионат Европы.
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