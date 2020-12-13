Мужская сборная Украины выиграла командное первенство.

Мужская сборная Украины впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата Европы в командном многоборье.

На соревнованиях в Турции украинскую сборную представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грыко, Евгений Юденков и Роман Ващенко.

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Украинцы стали лучшими в опорном прыжке и упражнениях на коне. В остальных дисциплинах украинские гимнасты оказались в тройке лучших.

Сборная Украины в сумме набрала 248.963 балла и в борьбе за золото опередила Турцию и Венгрию.

Стоит отметить, что предыдущим лучшим результатом в многоборье на ЧЕ для Украины были бронзовые награды в 2014 году.

Юниорская мужская сборная Украины также завоевала золото чемпионата Европы. В ее составе выступали Никита Мельников, Иван Севрук, Илья Ковтун, Владимир Костюк и Радомир Стельмах.

А Ковтун выиграл золото среди юниоров еще и в личном многоборье.

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Автор: Антон Дударь