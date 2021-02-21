Словацкий специалист Юрай Санитра сдержал слово.

Главный тренер мужской и женских сборных Украины Юрай Санитра после завершения чемпионата мира по биатлону спел в прямом эфире.

Читайте такжеЕще одно золото для Норвегии: результаты мужского масс-старта на ЧМ по биатлонуСанитра выполнил обещание, которое дал перед турниром корреспонденту сайта Tribuna.com.

Тренер заявил, что споет в прямом эфире словацкую национальную песню, если сборная Украины сможет попасть в топ-шестерку в личных гонках или выиграть медаль в эстафетах.

В итоге Украина взяла бронзу в смешанной эстафете, а Санитра сдержал свое слово.

Тренер спел в прямом эфире "UA: Перший".

Чемпионат мира по биатлону-2021: результаты Украины

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Автор: Антон Дударь