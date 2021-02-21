Главный тренер мужской и женских сборных Украины Юрай Санитра после завершения чемпионата мира по биатлону спел в прямом эфире.
Читайте такжеЕще одно золото для Норвегии: результаты мужского масс-старта на ЧМ по биатлонуСанитра выполнил обещание, которое дал перед турниром корреспонденту сайта Tribuna.com.
Тренер заявил, что споет в прямом эфире словацкую национальную песню, если сборная Украины сможет попасть в топ-шестерку в личных гонках или выиграть медаль в эстафетах.
В итоге Украина взяла бронзу в смешанной эстафете, а Санитра сдержал свое слово.
Тренер спел в прямом эфире "UA: Перший".
Чемпионат мира по биатлону-2021: результаты Украины
- ЧМ-2021 проходил с 10 по 21 февраля.
- Украина завоевала на мировом первенстве одну медаль - 20 февраля женская сборная Украины финишировала на третьем месте в эстафете.
- Ранее украинцам также удалось занять четвертое место в смешанной эстафете и финишировать на четвертом месте в одиночной смешанной эстафете.
В мужской эстафете Украина также показала солидный результат, заняв пятое место.
Лучшим результатом в личных гонках стало седьмое место Елены Пидгрушной в гонке преследования.
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