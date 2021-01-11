Юрай Санитра оригинально мотивирует подопечных / фото www.biathlon.com.ua

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра становится довольно азартным, когда речь заходит о пари.

В своем интервью сайту Tribuna.com Санитра не побоялся поспорить с журналисткой.

На вопрос, что он готов сделать, если сборная Украины по биатлону возьмет медали на чемпионате мира, Санитра ответил:

Спою в прямом эфире словацкую народную песню, если у нас будет результат до шестого места в индивидуальных гонках или подиум в эстафетах. Потом меня точно захочет взять "Квартал" или "Дизель Шоу", когда увидят какой артист работает в биатлоне". 

Читайте такжеКубок мира по биатлону в Оберхофе: результаты одиночной смешанной эстафетыРанее опытный тренер тоже прибегал к разного рода спорам. В частности, он ехал 20 км на лыжах со стадиона в отель. 

Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в Словении.

Сборная Украины по биатлону: результаты сезона

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Автор: Budrin Artem