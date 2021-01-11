Юрай Санитра заключил спор с журналисткой.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра становится довольно азартным, когда речь заходит о пари.

В своем интервью сайту Tribuna.com Санитра не побоялся поспорить с журналисткой.

На вопрос, что он готов сделать, если сборная Украины по биатлону возьмет медали на чемпионате мира, Санитра ответил:

Спою в прямом эфире словацкую народную песню, если у нас будет результат до шестого места в индивидуальных гонках или подиум в эстафетах. Потом меня точно захочет взять "Квартал" или "Дизель Шоу", когда увидят какой артист работает в биатлоне".

Читайте такжеКубок мира по биатлону в Оберхофе: результаты одиночной смешанной эстафетыРанее опытный тренер тоже прибегал к разного рода спорам. В частности, он ехал 20 км на лыжах со стадиона в отель.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в Словении.

Сборная Украины по биатлону: результаты сезона

Лучшим результатом украинской сборной в сезоне 2020-2021 пока что является пятое место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира у женщин лучший результат среди украинок у Дарьи Блашко (27-е место), а у мужчин 34-ю позицию занимает Артем Прима.

На пятом этапе КМ, который прошел с 8 по 10 января, лучшими результатами сборной Украины стало попадание Юлии Джимы в топ-10 спринта, а также десятое место команды в смешанной эстафете.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem