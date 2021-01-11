Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра становится довольно азартным, когда речь заходит о пари.
В своем интервью сайту Tribuna.com Санитра не побоялся поспорить с журналисткой.
На вопрос, что он готов сделать, если сборная Украины по биатлону возьмет медали на чемпионате мира, Санитра ответил:
Спою в прямом эфире словацкую народную песню, если у нас будет результат до шестого места в индивидуальных гонках или подиум в эстафетах. Потом меня точно захочет взять "Квартал" или "Дизель Шоу", когда увидят какой артист работает в биатлоне".
Читайте такжеКубок мира по биатлону в Оберхофе: результаты одиночной смешанной эстафетыРанее опытный тренер тоже прибегал к разного рода спорам. В частности, он ехал 20 км на лыжах со стадиона в отель.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в Словении.
Сборная Украины по биатлону: результаты сезона
- Лучшим результатом украинской сборной в сезоне 2020-2021 пока что является пятое место в женской эстафете на втором этапе Кубка мира.
- В общем зачете Кубка мира у женщин лучший результат среди украинок у Дарьи Блашко (27-е место), а у мужчин 34-ю позицию занимает Артем Прима.
- На пятом этапе КМ, который прошел с 8 по 10 января, лучшими результатами сборной Украины стало попадание Юлии Джимы в топ-10 спринта, а также десятое место команды в смешанной эстафете.
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