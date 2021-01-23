Аоки одержал досрочную победу / фрагмент из видео
Японец Синъя Аоки одержал эффектную победу над американцем Джеймсом Накашимой в главном бою турнира One Championship в Сингапуре.
Аоки победил соперника удушением уже в первом раунде. Однако сделал это необычным образом. Японец каким-то образом сумел забраться на спину оппоненту, после чего принялся его душить. В итоге Накашима сдался.
37-летний Аоки одержал 46-ю победу в 56 боях в смешанных единоборствах.
Видео боя опубликовал YouTube-канал One Championship.
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