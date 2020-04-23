Готовится стать мамой: известная чешская биатлонистка завершила карьеру

Вероника Виткова дважды выигрывала медали на Олимпийских играх.

Чешская биатлонистка Вероника Виткова приняла решение завершить карьеру в связи с беременностью.

Об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) в Twitter.

"Вероника Виткова объявила о своем уходе из биатлона. Она открывает новую захватывающую главу - она вскоре станет мамой", - сообщил официальный аккаунт IBU в Twitter.

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31-летняя Виткова дважды в карьере выигрывала медали на Олимпийских играх - серебро в смешанной эстафете в Сочи, а также бронзу в спринтерской гонке Пхенчхана. Также в ее активе золото и бронза в смешанных эстафетах на чемпионатах мира в 2015 и 2013 годах соответственно. На призовые подиумы этапов Кубка мира Виткова поднималась тринадцать раз, одержав одну победу.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что карьеру завершила шестикратная чемпионка мира Сюнневе Сулемдал.