Доминик Тим в финале обыграл немца Александра Зверева.

На US Open-2020 состоялся финальный матч мужского одиночного разряда, в котором встретились австриец Доминик Тим и Александр Зверев из Германии.

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Первые два сета остались за Зверевым, но это преимущество не помогло немцу в дальнейшем. Тим сравнял счет, а в решающей партии одержал победу на тай-брейке - 8:6.

Поединок длился более четырех часов и завершился в пользу австрийца со счетом 2:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Видеообзор матча опубликовал официальный канал US Open на YouTube.

Мужской финал US Open-2020: главное

Для Зверева это был первый финал турнира "Большого шлема" в карьере. Тим уже в четвертый раз играл в финале такого уровня и впервые его выиграл. Ранее чемпион дважды проигрывал в финалах Ролан Гаррос, а также на Australian Open.

За победу на US Open-2020 Тим получит 3 миллиона долларов призовых, а его соперник - сумму в два раза меньше.

Теннисисты провели между собой десятый матч в истории. Тим одержал восьмую победу.

27-летний Доминик Тим стал первым новым чемпионом турнира "Большого шлема" с 2014 года в мужском Туре. Австриец первым за 16 лет завоевал титул на "Шлеме", отыгравшись при счете 0:2 по сетам.

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Автор: Данил Слесь