Скотти Пиппен попросил моральной поддержки для своей семьи.

Знаменитый баскетболист Скотти Пиппен поделился в социальной сети страшным известием. 55-летний американец похоронил своего старшего сына Антрона, которому было 33 года.

Пиппен сделал сообщение в Instagram и призвал поддержать его первую жену Карен.

Читайте такжеУмер маэстро: инсульт унес жизнь легендарного украинского олимпийского чемпиона

Причина смерти не сообщается, но спортсмен напечатал сентиментальный текст возле фотографий с Антроном.

"Моё сердце разбито. Вчера я попрощался со своим первенцем Антроном. Мы вдвоем делили любовь к баскетболу, бессчетное количество раз говорили об этой игре. Антрон страдал от хронической астмы, и если бы у него ее не было, я искренне верю, что он бы попал в НБА. Антрон оставался позитивным и усердно работал, и я очень горжусь тем, каким человеком он стал. Пожалуйста, поддержите его маму, Карен, всю его семью и друзей. Это доброе сердце и прекрасная душа ушли слишком рано. Я люблю тебя, сынок. Спи спокойно, пока мы не встретимся снова", - написал шестикратный чемпион НБА.

Антрон был сыном от первого брака Пиппена с Карен Макколлум. Со второй женой Ларсой Скотти воспитывает четверых детей.

Заметим, что Пиппен имел прозвище "Пип" во времена своей феноменальной карьеры и больше всего его помнят по игре в составе "Чикаго Буллз", с которыми он выиграл шесть титулов НБА.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин