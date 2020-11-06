Японский мотогонщик Рюсей Яманака попал в серьезную аварию во время тренировки на Гран-при Moto3 в Валенсии.
Яманака столкнулся с партнером по команде.
19-летний гонщик врезался в заднее колесо своего напарника, после чего его мотоцикл завалился вперед, а сам он приземлился на асфальт головой. Затем японца еще и протащило по асфальту под мотоциклом.
К счастью, Яманака смог сам подняться на ноги. Его доставили в госпиталь для обследования.
Видео опубликовал Twitter-аккаунт MotoGP.
Team-mates collide! 😱— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2020
Nasty crash for @yamanaka_ryusei, who is thankfully now back on his feet! 💢#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/v2mPxyLv03
Сам Яманака опубликовал фото своего шлема после аварии и написал: "Спасибо за защиту". "К счастью, я в порядке", - также отметил гонщик.
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