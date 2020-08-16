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Участник велогонки в Италии упал с моста (видео)

16:04, 16 августа 2020
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Ремко Эвенпул получил травмы / фото twitter.com/deceuninck_qst

Об этом сообщается на официальном сайте команды "Deceuninck-QuickStep", за которую выступает Эвенпул.

За 40 километров до финиша 20-летний бельгиец не справился с управлением, когда проезжал через мост. Эвенпул врезался в ограждение моста, затем зацепился за него велосипедом, после чего перелетел через руль, ударился о стену и упал в овраг.

Эвенпул был доставлен в больницу города Комо. Рентген выявил у гонщика перелом таза и ушиб правого легкого. 

Видео опубликовал канал FloBikes в YouTube.

Ранее также сообщалось о том, что бразильский футболист выжил после падения с холма на машине.

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Автор: Антон Дударь

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