Участник велогонки в Италии упал с моста (видео)

Ремко Эвенпул в результате падения получил перелом таза.

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенпул попал в серьезную аварию во время однодневки "Джиро ди Ломбардия".

Об этом сообщается на официальном сайте команды "Deceuninck-QuickStep", за которую выступает Эвенпул.

За 40 километров до финиша 20-летний бельгиец не справился с управлением, когда проезжал через мост. Эвенпул врезался в ограждение моста, затем зацепился за него велосипедом, после чего перелетел через руль, ударился о стену и упал в овраг.

Эвенпул был доставлен в больницу города Комо. Рентген выявил у гонщика перелом таза и ушиб правого легкого.

Видео опубликовал канал FloBikes в YouTube.

Ранее также сообщалось о том, что бразильский футболист выжил после падения с холма на машине.

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Автор: Антон Дударь