Участник велогонки в Италии упал с моста (видео)
16:04, 16 августа 2020Другое
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Ремко Эвенпул в результате падения получил перелом таза.
Ремко Эвенпул получил травмы / фото twitter.com/deceuninck_qst
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенпул попал в серьезную аварию во время однодневки "Джиро ди Ломбардия".
Об этом сообщается на официальном сайте команды "Deceuninck-QuickStep", за которую выступает Эвенпул.
За 40 километров до финиша 20-летний бельгиец не справился с управлением, когда проезжал через мост. Эвенпул врезался в ограждение моста, затем зацепился за него велосипедом, после чего перелетел через руль, ударился о стену и упал в овраг.
Эвенпул был доставлен в больницу города Комо. Рентген выявил у гонщика перелом таза и ушиб правого легкого.
Видео опубликовал канал FloBikes в YouTube.
Ранее также сообщалось о том, что бразильский футболист выжил после падения с холма на машине.
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