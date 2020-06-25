Украинский баскетболист из НБА заразился коронавирусом

Центровой "Сакраменто" стал одним из двух игроков команды с положительным тестом.

Украинский баскетболист Алексей Лень, выступающий в НБА за "Сакраменто Кингз", заразился коронавирусом.

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Об этом сообщает ESPN.

На днях команда в полном составе сдала тесты на COVID-19 - помимо Леня положительный тест оказался у Джабари Паркера.

27-летний украинец подтвердил информацию про результат своего теста в Instagram:

"Я сдал тест и получил положительный результат. Благодарен "Сакраменто" и НБА, которые дали мне возможность узнать о своем заражении. Я уже ушел на самоизоляцию. С нетерпением жду возможности вернуться к тренировкам и помочь команде побороться за выход в плей-офф".

Сезон в НБА был остановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата запланировано на 31 июля в Орландо на территории центра развлечений Диснейуорлд.

Стоит отметить, что лига разрешила без каких-либо последствий игрокам отказаться участвовать в матчах после рестарта сезона.

УНИАН ранее сообщал о том, что клуб НБА с участием украинского баскетболиста Михайлюка устроил акцию в поддержку протестов в США.

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