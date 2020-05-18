"Состояние очень тяжелое": отец и тренер российской звезды UFC Нурмагомедова попал в реанимацию из-за коронавируса

Болезнь дала осложнения на сердце.

Абдулманап Нурмагомедов, который является отцом и тренером 31-летнего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за коронавируса.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

57-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии - вирус привел к отеку легких. Кроме того, болезнь дала осложнения на сердце и привела к инсульту. Нурмагомедов находится в коме, а врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Хабиб в Instagram уже подтвердил информацию о болезни и назвал состояние отца "очень тяжелым", но не стал раскрывать подробности.

Стоит отметить, что отец Нурмагомедова год назад перенес операцию на сердце, а вирус привел к тому, что проблема с органом вернулась.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев под эгидой UFC и во всех одержал победы. Его главным успехом стала победа над Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что боец UFC нокаутировал соперника за 19 секунд.