Наоми Осака продолжает бойкотировать СМИ.

Вторая ракетка мира Наоми Осака, которая в этом году стала совладельцем футбольного клуба, заявила, что снимается с Ролан Гаррос-2021.

"Всем привет. Не думала, что когда-нибудь попаду в такую ситуацию. Думаю, сейчас лучшее, что я могу сделать - это сняться с турнира, чтобы все могли сосредоточиться на теннисе, который сейчас играется в Париже", - написала спортсменка в своем Twitter.

Причиной является то, что Осака отказалась от общения с масс-медиа. За это организаторы оштрафовали ее на 15 тысяч долларов и угрожали дисквалифицировать теннисистку с турнира. Однако японка решила сама сняться в знак протеста.

Из нынешнего Открытого чемпионата Франции, являющегося турниром из серии Большого шлема, уже вылетели Бьянка Андрееску, Йоханна Конта и Кики Бертенс.

Во втором раунде Осака должна была встретиться с Анной Богдан, но представительница Румынии получит путевку в третий круг без борьбы.

Заметим, что Осака является самой влиятельной теннисисткой мира. Журнал Time обнародовал топ-100 самых влиятельных людей мира. Осака заняла очень высокую строчку, и среди всех спортсменов ее достижения отметили больше всего. Прежде всего, за то, что Наоми не оставалась в стороне от социальных проблем и озвучивала активную позицию по проблеме расизма и полицейского произвола.

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Автор: Артем Будрин