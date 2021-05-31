Вторая ракетка мира Наоми Осака, которая в этом году стала совладельцем футбольного клуба, заявила, что снимается с Ролан Гаррос-2021.
"Всем привет. Не думала, что когда-нибудь попаду в такую ситуацию. Думаю, сейчас лучшее, что я могу сделать - это сняться с турнира, чтобы все могли сосредоточиться на теннисе, который сейчас играется в Париже", - написала спортсменка в своем Twitter.
Причиной является то, что Осака отказалась от общения с масс-медиа. За это организаторы оштрафовали ее на 15 тысяч долларов и угрожали дисквалифицировать теннисистку с турнира. Однако японка решила сама сняться в знак протеста.
Из нынешнего Открытого чемпионата Франции, являющегося турниром из серии Большого шлема, уже вылетели Бьянка Андрееску, Йоханна Конта и Кики Бертенс.
Во втором раунде Осака должна была встретиться с Анной Богдан, но представительница Румынии получит путевку в третий круг без борьбы.
Заметим, что Осака является самой влиятельной теннисисткой мира. Журнал Time обнародовал топ-100 самых влиятельных людей мира. Осака заняла очень высокую строчку, и среди всех спортсменов ее достижения отметили больше всего. Прежде всего, за то, что Наоми не оставалась в стороне от социальных проблем и озвучивала активную позицию по проблеме расизма и полицейского произвола.
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