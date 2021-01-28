Японская теннисистка интересуется футбольной индустрией.

Японская теннисистка Наоми Осака решила инвестировать в футбол.

Об этом Осака сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Наоми стала акционером американского женского футбольного клуба "Северная Каролина Каридж".

"Женщины, которые инвестировали в меня, когда я росла, сделали меня тем, кем я есть сегодня, я не знаю, где бы я была без них. На протяжении всей своей карьеры я всегда получала столько любви от моих коллег-спортсменок, поэтому я с гордостью делюсь тем, что теперь я и сама являюсь владелицей "Каридж", - написала Осака.

Теперь в ее обязанности будет входить ответственность за стратегическое развитие клуба. "Северная Каролина Каридж" выступает в элитном дивизионе женской футбольной лиги США. С момента своего основания в 2017 году клуб дважды выигрывал чемпионат США (2018, 2019) и трижды – Кубок (2017, 2018, 2019).

Заметим, что Осака является трехкратной победительницей турниров "Большого шлема". В рейтинге WTA Осака сейчас занимает третью строчку.

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Более того, японская звездная теннисистка является самой влиятельной спортсменкой мира. Журнал Time обнародовал топ-100 самых влиятельных людей мира. Осака заняла очень высокую строчку и среди всех спортсменов ее достижения отметили больше всего. Прежде всего, за то, что Наоми не оставалась в стороне от социальных проблем и озвучивала активную позицию по проблеме расизма и полицейского произвола.

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Автор: Будрин Артем