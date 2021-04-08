Сборная Украины по академической гребле завоевала путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Тандем в составе Игоря Хмары и Станислава Ковалева победил в заплыве группы A европейской квалификации. Также за лицензию соревновалась украинка Диана Дымченко, но в турнире по одиночному разряду она финишировала второй.
Результаты финала А в мужской двойке:
1. Игорь Хмара / Станислав Ковалев (Украина) - 6:23.70
2. Педро Фрага / Афонсо Кошта (Португалия) - 6:24.97
3. Кирилл Блиновских / Максим Телицын (Россия) - 6:27.16
Результаты женского одиночного финала А:
1. Анна Прахацень (Россия) - 7:30.57
2. Диана Дымченко (Украина) - 7: 41.30
3. Йована Аршич (Сербия) - 7:42.41
Те спортсмены, которые еще не квалифицировались на Олимпийские игры, будут иметь второй шанс на отборочном турнире в Люцерне, который запланирован на 16-18 мая.
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