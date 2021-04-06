Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфирд Мазе резко ответил на высказывание олимпийского чемпиона из РФ Дмитрия Васильева.
Россиянин предположил, что норвежские лыжники и биатлонисты, включая четырехкратного чемпиона мира-2021 Стурлу Легрейда, используют терапевтические исключения, чтобы применять запрещенные препараты: "Там есть, скорее всего, и стероиды, и тяжелые анаболические препараты. Я в этом почти не сомневаюсь".
Читайте такжеВышел сухим из воды: российского лыжника смехотворно наказали за хамский поступок на Кубке мираМазе в Instagram ответил Васильеву, напомнив о допинговых нарушениях России и посоветовав "заткнуться":
"Обвинять Стурлу или любого другого спортсмена, с которым я работал или работаю, значит, оскорблять мою работу. Мистер Васильев, когда ты родом из страны, прошлое которой было таким, каким оно было, то лучше всего - это заткнуться".
Напомним, по итогам Кубка мира 2020-2021 по биатлону Норвегия выиграла большинство "Хрустальных глобусов".
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