Зигфрид Мазе ответил на высказывание олимпийского чемпиона из РФ.

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфирд Мазе резко ответил на высказывание олимпийского чемпиона из РФ Дмитрия Васильева.

Россиянин предположил, что норвежские лыжники и биатлонисты, включая четырехкратного чемпиона мира-2021 Стурлу Легрейда, используют терапевтические исключения, чтобы применять запрещенные препараты: "Там есть, скорее всего, и стероиды, и тяжелые анаболические препараты. Я в этом почти не сомневаюсь".

Читайте такжеВышел сухим из воды: российского лыжника смехотворно наказали за хамский поступок на Кубке мираМазе в Instagram ответил Васильеву, напомнив о допинговых нарушениях России и посоветовав "заткнуться":

"Обвинять Стурлу или любого другого спортсмена, с которым я работал или работаю, значит, оскорблять мою работу. Мистер Васильев, когда ты родом из страны, прошлое которой было таким, каким оно было, то лучше всего - это заткнуться".

Напомним, по итогам Кубка мира 2020-2021 по биатлону Норвегия выиграла большинство "Хрустальных глобусов".

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Автор: Антон Дударь