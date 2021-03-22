Кубок мира по биатлону завершился этапом в Эстерсунде.

21 марта завершился сезон Кубка мира по биатлону 2020-2021. Стали известны обладатели "Больших хрустальных глобусов" и "Малых хрустальных глобусов".

Обладателями "Больших хрустальных глобусов" стали представители Норвегии Йоханнес Бе, который завоевал его по итогам заключительной гонки, и Тириль Экхофф. Для Бе это третий "Большой хрустальный глобус" в карьере, а для Экхофф - первый.

Общий зачет. Мужчины. Топ-5

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - 1052 очка

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 1039 очков

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 930 очков

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 893 очка

5. Йоханнес Дале (Норвегия) - 843 очка...

25. Дмитрий Пидручный (Украина) - 294 очка

Общий зачет. Женщины. Топ-5

1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 1152 очка

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - 963 очка

3. Франциска Пройсс (Германия) - 840 очков

4. Ханна Эберг (Швеция) - 826 очков

5. Доротея Вирер (Италия) - 821 очко...

17. Юлия Джима (Украина) - 445 очков

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Малые хрустальные глобусы

Зачет индивидуальных гонок, мужчины - Стурла Легрейд (Норвегия)

Зачет индивидуальных гонок, женщины - Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) и Доротея Вирер (Италия)

Зачет спринтерских гонок, мужчины - Йоханес Бе (Норвегия)

Зачет спринтерских гонок, женщины - Тириль Экхофф (Норвегия)

Зачет гонок преследования, мужчины - Стурла Легрейд (Норвегия)

Зачет гонок преследования, женщины - Тириль Экхофф (Норвегия)

Зачет масс-стартов, мужчины - Тарьей Бе (Норвегия)

Зачет масс-стартов, женщины - Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

Зачет эстафет, мужчины - Норвегия

Зачет эстафет женщины - Швеция

Зачет смешанных эстафет - Норвегия

Лучшим результатом Украины в зачетах Кубка мира является четвертое место Юлии Джимы в зачете индивидуальных гонок.

Кубок мира по биатлону 2020-2021

Кубок мира по биатлону проходил с 28 ноября по 21 марта. Всего состоялось десять этапов.

Сборная Украины завоевала две медали - обе на счету Юлии Джимы: серебро в спринте и серебряную медаль в индивидуальной гонке.

В зачете Кубка наций и среди женщин, и среди мужчин триумфаторами стали норвежцы. Украина заняла восьмое место у мужчин, седьмое - у женщин.

По итогам сезона мужская и женские сборные Украины сохранили квоту в пять биатлонистов на гонку.

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Автор: Антон Дударь