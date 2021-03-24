Культовый ирландец готовится к третьему бою с Дастином Порье.

Бойцы UFC ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье готовы написать третью часть трилогии в своих личных встречах.

Об этом сообщил партнер смешанных единоборств UFC в Грузии adjarasport.com.

Поединок запланирован на лето 2021 года, ориентировочно на 11 июля. Сначала фигурировала в СМИ дата 26 мая, но спортсмены попросили именно июль, поскольку хотят лучше подготовиться.

Читайте такжеСексапильные ринг-герлз из боя Макгрегор - Порье очаровали публику красотой (фото)

Макгрегор - Порье: главное

Первая встреча бойцов была в 2014 году и победу праздновал ирландец. Впрочем, в январе 2021 года Порье нокаутировал Макрегора и взял реванш.

После последнего поединка статистика Макгрегора-22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье-27 побед и 6 поражений.

Известно, что за свой второй бой Макгрегор заработал 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем