Американец пообещал, что 10 июля именно его руку рефери поднимет вверх как победителя.

Американец Дастин Порье дерзко пообещал прикончить ирландца Конора Макгрегора в их третьем бою, который состоится в рамках UFC 264 в Лас-Вегасе 10 июля 2021 года.

Слова бойца приводит ESPN.

"10 июля поднимут мою руку, потому что я снова прикончу Конора. Эта трилогия много значит для меня, как в личном, так и в профессиональном плане. Моя цель снова побить Конора и сохранить статус претендента номер один, сразиться за титул, и увидеть на своей талии чемпионское золото. Это будет прекрасно", - поделился ожиданиями от предстоящего противостояния Порье.

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Ранее сообщалось, что трилогия между Макрегором и Порье оказалась под угрозой срыва, ирландец собирался найти себе другого соперника, но в итоге все удалось уладить.

Макгрегор - Порье: что было раньше

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.

В январе 2021 года Порье нокаутировал Макрегора и взял реванш.

Известно, что за свой второй бой Макгрегор заработал 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

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Автор: Артем Будрин