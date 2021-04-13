Культовый ирландец обиделся на обвинения, которые адресовал ему Порье.

Бойцы UFC ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье серьезно поссорились на почве пожертвований в фонд помощи нуждающимся.

Об этом Конор сообщил у себя в Twitter.

Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не сдержал обещание по перечислению средств в благотворительный фонд. Ирландец эмоционально отреагировал сказав, что он перечислил деньги и что это Порье говорит неправду. Сам Конор сказал, что еще в январе пожертвовал 500 000 в фонд.

Макгрегор брутально оскорбил соперника и отменил третий бой, который был запланирован на 10 июля.

"Ты просто колхозник без мозгов. 500 тысяч долларов без планов. Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-то другим 10 июля. Удачи. Моя команда делает все, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости известно всем. Тебе конец", - напечатал такой текст Конор в социальной сети.

Сам Порье ответил ирландцу "ОК" и прикрепил видео своего нокаута в комментариях.

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Макгрегор - Порье: главное

Первая встреча бойцов была в 2014 году и победу праздновал ирландец. Впрочем, в январе 2021 года Порье нокаутировал Макрегора и взял реванш.

После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

Известно, что за свой второй бой Макгрегор заработал 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

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Автор: Будрин Артем