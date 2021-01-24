В итальянском Антхольце завершилась женская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Сборную Украины в гонке представляли капитан команды Елена Пидгрушная, а также Вита Семеренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.
На последнем круге Пидгрушная боролась за 7-10 места. Елена до последнего метра дистанции соревновалась с оппоненткой и пересекла финишную линию одновременно со швейцарской конкуренткой.
Даже видеоповтор не смог определить кто завершил гонку хотя бы на мгновение раньше, а потому обеим командам отдали восьмое место.
Победу в гонке одержала сборная России. Второе место заняла Германия, а бронзовые медали завоевали французские биатлонистки.
Кубок мира в Антхольце. Результаты женской эстафеты
1. Россия (0+9) 1:07:32,4
2. Германия (0+6) + 11
3. Франция (1+9) +21,2
4. Италия (0+8) + 40,5
5. Беларусь (0+14) +46,5
6. Норвегия (1+12) +59,6
8. Украина (0+10) +1:09,9
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Кубок мира по биатлону 2020-2021: седьмой этап
- Седьмой этап КС по биатлону 2020-2021 проходит в Антхольце с 21 по 24 января: где и когда смотреть гонки.
- Юлия Джима в индивидуальной гонке принесла Украине первую медаль сезона, заняв второе место.
- У мужчин в индивидуальной гонке Антон Дудченко показал лучший результат в карьере, финишировав в топ-5.
- В женском масс-старте Джима финишировала в топ-десятке.
- В мужской эстафете в Антхольце сборная Украины тоже заняла 8-е место.
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