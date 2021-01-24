Украинская сборная завершила гонку в десятке лучших.

В итальянском Антхольце завершилась женская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Сборную Украины в гонке представляли капитан команды Елена Пидгрушная, а также Вита Семеренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.

На последнем круге Пидгрушная боролась за 7-10 места. Елена до последнего метра дистанции соревновалась с оппоненткой и пересекла финишную линию одновременно со швейцарской конкуренткой.

Даже видеоповтор не смог определить кто завершил гонку хотя бы на мгновение раньше, а потому обеим командам отдали восьмое место.

Победу в гонке одержала сборная России. Второе место заняла Германия, а бронзовые медали завоевали французские биатлонистки.

Кубок мира в Антхольце. Результаты женской эстафеты

1. Россия (0+9) 1:07:32,4

2. Германия (0+6) + 11

3. Франция (1+9) +21,2

4. Италия (0+8) + 40,5

5. Беларусь (0+14) +46,5

6. Норвегия (1+12) +59,6

8. Украина (0+10) +1:09,9

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Кубок мира по биатлону 2020-2021: седьмой этап

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Автор: Будрин Артем