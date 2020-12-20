Марте Олсбю-Ройселанд / фото REUTERS
Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершился женским масс-стартом.
Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.
От Украины в масс-старте выступала только Дарья Блашко. Она показала 23-й результат.
После этой гонки Кубок мира берет паузу - следующий этап в календаре соревнований запланирован на 7-10 января.
Кубок мира в Хохфильцене. Результаты женского масс-старта
1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия) - (0+1+0+0) 34:05,4
2. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+0+1+0) +14,0
3. Доротея Вирер (Италия) - (0+0+1+0) +26,9...
23. Дарья Блашко (Украина) - (0+1+0+1) +2:45,1
Кубок мира по биатлону: четвертый этап
- Четвертый этап КМ 2020-2021 проходил в Хохфильцене с 17 по 20 декабря.
- В мужском спринте Дмитрий Пидручный занял шестое место.
- В спринтерской гонке среди женщин украинки финишировали за пределами первой тридцатки.
- Победителем мужской гонки преследования стал норвежский биатлонист. Женскую гонку преследования также выиграла норвежка.
- Мужской масс-старт выиграл немецкий биатлонист.
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