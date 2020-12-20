Марте Олсбю-Ройселанд стала лучшей в заключительной гонке этапа

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершился женским масс-стартом.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.

От Украины в масс-старте выступала только Дарья Блашко. Она показала 23-й результат.

После этой гонки Кубок мира берет паузу - следующий этап в календаре соревнований запланирован на 7-10 января.

Кубок мира в Хохфильцене. Результаты женского масс-старта

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия) - (0+1+0+0) 34:05,4

2. Тирил Экхофф (Норвегия) - (0+0+1+0) +14,0

3. Доротея Вирер (Италия) - (0+0+1+0) +26,9...

23. Дарья Блашко (Украина) - (0+1+0+1) +2:45,1

Кубок мира по биатлону: четвертый этап

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь