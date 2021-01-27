Украинские клубы стартовали на групповом этапе баскетбольного еврокубка.

26 января прошли первые матчи группового этапа Кубка Европы ФИБА. Украину в этом турнире представляют три клуба.

Чемпион Украины "Днепр" на старте турнира обыграл швейцарский "Фрибург". Встреча прошла в польском Вроцлаве.

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"Днепр" - Фрибург" - 62:57 (14:14, 12:14, 17:11, 19:18)

Самым результативным в составе днепрян стал Юссуф Санон, который записал себе в актив 14 очков.

"Киев-Баскет" и "Прометей" в первом туре играли друг против друга. Матч завершился победой клуба из Каменского.

"Киев-Баскет" - "Прометей" - 66:72 (12:16, 17:19, 15:17, 22:20)

Самым результативным в составе победителей стал Ди Джей Стефенс, который набрал 13 очков.

Кубок Европы ФИБА: что нужно знать

В группе В вместе с "Киев-Баскетом" и "Прометеем" выступают болгарский "Рилски" и австрийский "Капфенберг". Все матчи будут сыграны в болгарском Самокове.

В группе Е, в которой выступает "Днепр", британский клуб "Лондон Лайонс" не был допущен к участию в турнире из-за вспышки коронавируса в команде. Таким образом, в группе "Днепра" остались только "Фрибург" и польский "Анвил". Матчи проходят в Польше.

В 1/8 финала Кубка Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре, занявшие третьи места.

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Автор: Антон Дударь