Тренер из НБА возглавил украинский баскетбольный клуб

Американский специалист Крис Томас будет работать в баскетбольной Суперлиге.

МБК "Николаев" назначил американца Криса Томаса главный тренером команды.

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Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

Ожидается, что 39-летний специалист прибудет в Украину в конце июля и приступит к работе.

Томас имеет опыт работы в НБА. Он начинал свою карьеру на студенческом уровне, после чего работал скаутом в "Юте Джаз", а также ассистентом главного тренера в "Чикаго Буллз" и "Голден Стэйт Уорриорз".

Главным тренером Томас работал в словенском "Златороге" и японском "Бамбитиоус Нара".

В прошлом сезоне Суперлиги, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Николаев" занял седьмое место. Затем главный тренер команды Виталий Черний покинул клуб и устроился в "Прометее".

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