Журналисты опубликовали копии документов о наличие у Рожкевича паспорта гражданина РФ.

Федерацию смешанных единоборств ММА Украины возглавляет гражданин России.

Выписку из российского реестра паспортов с данными о документах Олега Рожкевича, выданных в РФ, опубликовало тернопольское издание "Без Табу".

"У нас есть информация о том, что Национальную федерацию смешанных единоборств ММА, которая, казалось бы, должна пропагандировать патриотизм, любовь к своей Родине и готовность к ее защите, на восьмом году российско-украинской войны возглавляет гражданин России Олег Рожкевич. Интересно, сколько это стоит украинским налогоплательщикам?" - Написало издание.

Журналисты опубликовали копии документов, которые подтверждают наличие у Рожкевича действующего паспорта гражданина РФ, выданного в столице Башкортостана городе Уфе.

"Недавно представители Федерации Рожкевича были в ряду "научных консультантов" на защите кандидатской диссертации скандально члена ОПЗЖ Ильи Киви. Интересно, да?" - Иронизируют авторы материала.

Издание напоминает, что после избрания Олега Рожкевича президентом Федерации ММА, во время выборов в городе Харькове, "спортсмены той же организации участвовали в пророссийских митингах, которые проводили сторонники "русского мира" и политсилы ОПЗЖ".

"Также Олег Геннадьевич владеет бизнесом в России и транспортирует из страны-агрессора в Украину фармацевтические изделия. Известно, что он имеет отношение и к федерации СБИР (Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация смешанных боевых искусств России"), зарегистрированной в Москве, президентом которой является Юмагуен Рамазан Мухутдинович, а основной вид ее деятельности - "деятельность других общественных организаций, не включенных в другие группировки", - пишет издание.

Кроме того, журналисты напоминают, что ранее Федерация ММА под руководством Олега Рожкевича провела в Одессе чемпионат (перед тем собрав взносы с участников), определила и наградила победителей, а затем дисквалифицировала отдельных юных спортсменов, лишив их наград.

"Неравнодушную украинскую общественность, спортсменов, тренеров и родителей участников Федерации волнует вопрос: действительно ли Федерация смешанных единоборств ММА воспитывает спортсменов, развивает патриотический дух и пропагандирует спорт на благо именно Украины? Интересно, обратят на проблему внимание в Министерстве молодежи и спорта Украины? По информации из собственных источников знаем, что отдельная группа народных депутатов будет настаивать на выяснении всех нюансов дела и справедливом разрешении ситуации", - говорится в материале.

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Автор: Иван Бойко