Предпоследнюю гонку сезона выиграл Серхио Перес.

6 декабря в Бахрейне состоялась предпоследняя гонка сезона в Формуле-1 - Гран-при Сахира.

Впервые в карьере победу на Гран-при Ф-1 отпраздновал пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес.

Также на подиум поднялись Эстебан Окон из "Рено" и Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт".

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Без призовых мест остался победитель Кубка конструкторов "Мерседес". Джордж Расселл, который заменял заболевшего коронавирусом чемпиона Льюиса Хэмилтона, из-за проблем на пит-стопе (команда перепутала резину), а также из-за прокола колеса финишировал лишь девятым. А Валттери Боттас, у которого был поул, пересек финишную черту восьмым. Он также потерял много времени на пит-стопе.

Отметим, что уже на старте гонки после столкновения с дистанции сошли один из лидеров сезона Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Шарль Леклер из "Феррари".

Гран-при Сахира. Топ-10

1. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Пойнт")

2. Эстебан Окон (Франция, "Рено") - отставание 10,518

3. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Пойнт") - 11,869

4. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 12,580

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 13,330

6. Александр Албон (Таиланд, "Рено") - 13,842

7. Даниил Квят (Россия, "АльфаТаури") - 14,534

8. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 15,389

9. Джордж Расселл (Великобритания, "Мерседес") - 18,556

10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 19,541

Формула-1: результаты сезона

Льюис Хэмилтон оформил чемпионство по итогам Гран-при Турции. У британца в активе 332 очка. Вторым идет его напарник Валттери Боттас, у которого 205 очков. На третьем месте - Макс Ферстаппен (189 очков).

В Кубке конструкторов "Мерседес" уже также одержал победу (540 очков). На второй позиции - "Ред Булл" (282), на третьей - "Макларен" (184).

Заключительный этап сезона пройдет 13 декабря - Гран-при Абу-Даби.

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Автор: Антон Дударь