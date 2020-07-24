Формула-1 расширила календарь сезона: опубликованы даты гонок

В календарь чемпионата в текущем сезоне добавлены еще три гонки.

Формула-1 добавила в календарь сезона-2020 еще три гонки, расширив его до тринадцати этапов.

В этом сезоне пройдут Гран-при Германии, Гран-При Португалии и Гран-При Италии в Имоле. Все они запланированы на октябрь и начало ноября. Португальский автодром примет этап Ф-1 впервые.

Гран-при Германии пройдет с 9 по 11 октября, Гран-при Португалии - 23-25 октября, а Гран-при Италии - с 31 октября по 1 ноября.

В то же время Формула-1 подтвердила, что из-за пандемии этапы в США, Мексике, Бразилии и Канаде в 2020 году не состоятся.

На данный момент календарь сезона выглядит следующим образом:

Как сообщал УНИАН, победителем третьего этапа сезона стал пилот "Мерседеса".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram