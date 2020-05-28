Формула-1 отменила гонку, которая должна была пройти впервые за 35 лет
Формула-1 объявила о полной отмене Гран-при Нидерландов - в этом году на автодроме Зандворт гонка не состоится.
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Об этом сообщила пресс-служба серии.
Гран-при в Нидерландах должен был состояться впервые с 1985 года.
Изначально Формула-1 перенесла этап, который был запланирован на 3 мая, из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы отказались проводить столь знаковое событие для страны при пустых трибунах.
Таким образом, в нынешнем сезоне "Королевских гонок" полностью отменены уже четыре Гран-при - в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции. Еще шесть этапов отложены на неопределенный срок и могут стать частью сокращенного календаря чемпионата.
Первой гонкой Ф-1 в этом году может стать Гран-при Австрии 5 июля, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Феррари" покинет четырехкратный чемпион мира.
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