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Формула-1 отменила гонку, которая должна была пройти впервые за 35 лет

13:31, 28 мая 2020
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В Нидерландах последний Гран-при состоялся в 1985-м году / фото motorsport.com

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Об этом сообщила пресс-служба серии.

Гран-при в Нидерландах должен был состояться впервые с 1985 года. 

Изначально Формула-1 перенесла этап, который был запланирован на 3 мая, из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы отказались проводить столь знаковое событие для страны при пустых трибунах.

Таким образом, в нынешнем сезоне "Королевских гонок" полностью отменены уже четыре Гран-при - в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции. Еще шесть этапов отложены на неопределенный срок и могут стать частью сокращенного календаря чемпионата.

Первой гонкой Ф-1 в этом году может стать Гран-при Австрии 5 июля, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Феррари" покинет четырехкратный чемпион мира.

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