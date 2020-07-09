"Пришла посылочка": лидер сборной Украины по биатлону получил золотую медаль после дисквалификации России (фото)
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный получил медаль за победу на чемпионате Европы 2015 года в мужской эстафете.
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Об этом спортсмен сообщил в сторис на своей странице в Instagram.
Золотые медали изначально принадлежали cборной России. Однако россияне были лишены первого места после допингового скандала - биатлониста Александра Печенкина дисквалифицировали на четыре года.
Победителем гонки в итоге была признана украинская сборная в составе Артема Тищенко, Сергея Семенова, Артема Примы и Дмитрия Пидручного. Украинцы пришли к финишу вторыми.
Теперь Международный союз биатлонистов (IBU) прислал золотую медаль Пидручному.
"Пришла посылочка из IBU. Знаете, почему и за какую гонку?", - подписал фото биатлонист, а затем добавил правильный ответ одного из подписчиков.
УНИАН ранее сообщал о том, что Пидручный высказался об отношениях с Россией.
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