"Пришла посылочка": лидер сборной Украины по биатлону получил золотую медаль после дисквалификации России (фото)

Украинский спортсмен теперь официально является обладателем золота чемпионата Европы 2015 года.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный получил медаль за победу на чемпионате Европы 2015 года в мужской эстафете.

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Об этом спортсмен сообщил в сторис на своей странице в Instagram.

Золотые медали изначально принадлежали cборной России. Однако россияне были лишены первого места после допингового скандала - биатлониста Александра Печенкина дисквалифицировали на четыре года.

Победителем гонки в итоге была признана украинская сборная в составе Артема Тищенко, Сергея Семенова, Артема Примы и Дмитрия Пидручного. Украинцы пришли к финишу вторыми.

Теперь Международный союз биатлонистов (IBU) прислал золотую медаль Пидручному.

"Пришла посылочка из IBU. Знаете, почему и за какую гонку?", - подписал фото биатлонист, а затем добавил правильный ответ одного из подписчиков.

УНИАН ранее сообщал о том, что Пидручный высказался об отношениях с Россией.

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