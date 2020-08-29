Чемпион мира по биатлону-2019 Дмитрий Пидручный рассказал о том, что получил квартиру в Тернополе от государства.
Читайте также"Осваиваю новую профессию": лидер сборной Украины по биатлону стал пилотом самолета (видео)
Об этом биатлонист сообщил в Instagram.
"К празднованию дня города Тернополя из рук городского главы получил сертификат на квартиру. Спасибо всем, кто помог и посодействовал этому. Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения. Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины", - написал Пидручный.
Отметим, что на данный момент биатлонист со своей супругой и двумя детьми проживают в квартире, которая принадлежит его родителям.
Пидручный - первый украинский чемпион мира по биатлону среди мужчин.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Страна начала двигаться не туда": украинский биатлонист высказался об отношениях с Россией
- "Пришла посылочка": лидер сборной Украины по биатлону получил золотую медаль после дисквалификации России (фото)
- Лидер сборной Украины по биатлону Пидручный получил государственный орден (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram