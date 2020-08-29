Дмитрий Пидручный получил квартиру в Тернополе.

Чемпион мира по биатлону-2019 Дмитрий Пидручный рассказал о том, что получил квартиру в Тернополе от государства.

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Об этом биатлонист сообщил в Instagram.

"К празднованию дня города Тернополя из рук городского главы получил сертификат на квартиру. Спасибо всем, кто помог и посодействовал этому. Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения. Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины", - написал Пидручный.

Отметим, что на данный момент биатлонист со своей супругой и двумя детьми проживают в квартире, которая принадлежит его родителям.

Пидручный - первый украинский чемпион мира по биатлону среди мужчин.

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Автор: Антон Дударь