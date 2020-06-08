Украинский футболист Зинченко резко отреагировал на слухи о желании получить гражданство РФ

Александр Зинченко прокомментировал слова футбольного агента.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на слова футбольного агента Олега Еремина, который заявил, что ранее украинец мог получить российский паспорт.

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"Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины. И все вопросы отпали", - сказал Еремин в эфире телеканала "Матч Премьер", передает Sport24.ru.

Эти слова были опубликованы в аккаунте "Брутальный футбол" в Instagram.

Зинченко оставил под новостью комментарий. Украинский футболист написал: "Бред", а также поставил смайл - большой палец вниз.

Напомним, до перехода в "Манчестер Сити" Зинченко выступал в России в составе "Уфы".

В составе сборной Украины Зинченко дебютировал в 2015 году и провел уже 31 матч, в которых забил 4 гола.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зинченко рассказал о сложностях выступлений за "Манчестер Сити".

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