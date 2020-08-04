Украинская теннисистка Ястремская одержала победу на старте турнира в Италии (видео)

Украинка в двух сетах разобралась с испанкой.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире категории International в Палермо (Италия).

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Соперницей Ястремской, получившей седьмой номер при посеве, была испанка Сара Соррибес-Тормо.

Теннисистки встречались впервые и провели на корте 1 час 45 минут. Во второй партии Ястремская уступала со счетом 0:4, но смогла взять шесть геймов подряд, оформив итоговую победу - 6:3, 6:4.

Во втором круге украинка встретится с сильнейшей в паре Тамара Зиданшек (Словения) - Осеан Доден (Франция).

Видеообзор минувшего поединка опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ястремская представила свою вторую песню.

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