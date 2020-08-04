Украинская теннисистка Ястремская одержала победу на старте турнира в Италии (видео)
10:55, 04 августа 2020Другое
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Украинка в двух сетах разобралась с испанкой.
Ястремская победила в двух сетах / фото twitter.com/WTA
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире категории International в Палермо (Италия).
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Соперницей Ястремской, получившей седьмой номер при посеве, была испанка Сара Соррибес-Тормо.
Теннисистки встречались впервые и провели на корте 1 час 45 минут. Во второй партии Ястремская уступала со счетом 0:4, но смогла взять шесть геймов подряд, оформив итоговую победу - 6:3, 6:4.
Во втором круге украинка встретится с сильнейшей в паре Тамара Зиданшек (Словения) - Осеан Доден (Франция).
Видеообзор минувшего поединка опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ястремская представила свою вторую песню.
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