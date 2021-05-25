Канадцы впервые за 84 года проиграли три стартовых матча на ЧМ.

Сборная Канады в третьем туре группового этапа ЧМ по хоккею-2021 проиграла сборной Германии со счетом 1:3.

Это поражение стало для канадцев третьим подряд на старте турнира.

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Канадская сборная впервые в истории проиграла в первых трех играх на чемпионате мира, сообщает sports.ru.

Ранее Канада потерпела поражения от Латвии (0:2) и США (1:5).

На данный момент канадцы занимают седьмое место из восьми команд группы и рискуют остаться без плей-офф, даже если выиграют во всех оставшихся четырех поединках.

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84-й чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Турнир также должна была принимать Беларусь, но ее лишили этого права.

В группе А выступают сборные Чехии, Швеции, Словакии, Швейцарии, Дании, Великобритании, Беларуси и команда Олимпийского комитета России. В группе В играют Канада, Финляндия, США, Германия, Италия, Норвегия, Казахстан и хозяева турнира Латвия.

В плей-офф, который стартует 3 июня, выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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Автор: Антон Дударь