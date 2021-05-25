Подопечные Жерара Галлана потерпели три поражения / фото REUTERS
Сборная Канады в третьем туре группового этапа ЧМ по хоккею-2021 проиграла сборной Германии со счетом 1:3.
Это поражение стало для канадцев третьим подряд на старте турнира.
Читайте такжеЧМ-2021 по хоккею: календарь и результаты всех матчей
Канадская сборная впервые в истории проиграла в первых трех играх на чемпионате мира, сообщает sports.ru.
Ранее Канада потерпела поражения от Латвии (0:2) и США (1:5).
На данный момент канадцы занимают седьмое место из восьми команд группы и рискуют остаться без плей-офф, даже если выиграют во всех оставшихся четырех поединках.
ЧМ-2021 по хоккею: что нужно знать
- 84-й чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Турнир также должна была принимать Беларусь, но ее лишили этого права.
- В группе А выступают сборные Чехии, Швеции, Словакии, Швейцарии, Дании, Великобритании, Беларуси и команда Олимпийского комитета России. В группе В играют Канада, Финляндия, США, Германия, Италия, Норвегия, Казахстан и хозяева турнира Латвия.
- В плей-офф, который стартует 3 июня, выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram