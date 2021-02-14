Артем Прима отыграл больше десяти позиций.

На чемпионате мира в Поклюке состоялась гонка преследования у мужчин.

В десятку лучших по итогам гонки вошел украинец Артем Прима. По ходу гонки он отыграл двенадцать позиций и в итоге финишировал восьмым.

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Также хороший результат показал Богдан Цымбал. Он тоже поднялся на двенадцать мест стал восемнадцатым.

Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен, который защитил титул чемпиона мира в преследовании.

ЧМ по биатлону-2021. Результаты мужской гонки преследования

1. Эмильен Жаклен (Франция) - (0+0+0+0) 31:22,1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - (0+0+0+0) +7,3

3. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - (0+1+1+0) +8,1...

8. Артем Прима (Украина) - (0+1+2+0) +2:00,6

18. Богдан Цымбал (Украина) - (1+0+0+0) +2:49,3

28. Дмитрий Пидручный (Украина) - (2+0+3+1) +3:25,2

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.

В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.

Лучшим результатом сборной Украины на ЧМ-2021 пока что является четвертое место в смешанной эстафете.

На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.

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Автор: Антон Дударь