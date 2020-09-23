Днепр попал в групповой этап Кубка Европы ФИБА / фото БК Днепр

Об этом сообщает пресс-служба БК "Днепр" в Facebook.

Читайте такжеКубок Украины по баскетболу: стали известны даты Финала четырех

"Днепр" попал в группу Е. Соперниками украинского клуба будут "Лондон Лайонс", а также команды, которые проиграют в парах "Монс" - "Анвиль" и "Спортинг" - "Фрибург".

Старт группового этапа Кубка Европы ФИБА запланирован на 6 января.

Украинские клубы в еврокубках 2020-2021

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь