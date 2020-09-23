Днепровский клуб не останется без еврокубков в этом сезоне.

Чемпион Украины БК "Днепр", которому не удалось пробиться в Лигу чемпионов, в новом сезоне выступит в Кубке Европы ФИБА.

Об этом сообщает пресс-служба БК "Днепр" в Facebook.

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"Днепр" попал в группу Е. Соперниками украинского клуба будут "Лондон Лайонс", а также команды, которые проиграют в парах "Монс" - "Анвиль" и "Спортинг" - "Фрибург".

Старт группового этапа Кубка Европы ФИБА запланирован на 6 января.

Украинские клубы в еврокубках 2020-2021

"Днепр" неудачно дебютировал в Лиге чемпионов. Команда потерпела крупное поражение уже в первом раунде квалификации.

В Кубке Европы ФИБА также стартуют "Киев-Баскет" и "Прометей". Они сыграют в одной группе друг с другом.

Изначально Кубок Европы ФИБА должен был стартовать 15 октября, однако из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса начало турнира пришлось отложить.

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Автор: Антон Дударь