Украинская шахматистка обыграла россиянку в суперфинале мирового Гран-при

Турнир проходил в режиме онлайн.

Украинская шахматистка Анна Ушенина стала победительницей Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам.

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Турнир состоял из четырех этапов, по итогам которых лидеры турнирной таблицы вышли в суперфинал.

В решающем поединке Ушенина встречалась с россиянкой Александрой Костенюк. После трех часов матча счет был равным, но в самой концовке победу одержала украинка - 14,5:13,5.

За победу на турнире украинская шахматистка получила 6,5 тысячи долларов призовых.

Анна Ушенина в 2012-м году стала чемпионкой мира и международным гроссмейстером - 28-й женщиной в этом списке. Также на ее счету титулы на командном ЧМ-2013 и командном чемпионате Европы в том же году.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская шахматистка Анна Музычук стала вице-чемпионкой мира в Москве.

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