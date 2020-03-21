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"Жестокая реальность": чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

16:44, 21 марта 2020
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Лого IIHF в Цюрихе / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

ЧМ-2020 должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, но не состоится.

Турнир не будет переноситься в любую другую страну. В то же время возможность проведения турнира в Швейцарии в другом году будет обсуждаться позже.

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"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Пока что нужно отложить спорт", - сказал президент IIHF Рене Фазель.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за коронавируса был остановлен сезон в НХЛ.

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