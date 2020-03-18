Весна без тенниса: все мировые турниры отменены до июня

Рейтинги всех теннисистов на этот период будут заморожены.

ATP, WTA и ITF объявили об отмене всех теннисных турниров, которые были запланированы на ближайшие месяцы, из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается в совместном заявлении организаций на официальном сайте WTA.

Весь профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня 2020 года. Турниры, которые запланированы с 8 июня, пройдут в соответствии с графиком.

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Также отмечается, что рейтинги ATP и WTA на этот период будут заморожены.

"После тщательного рассмотрения ситуации на фоне вспышки COVID-19 все грунтовые турниры ATP и WTA, запланированные на весенний период, будут отменены. Среди них совместные турниры ATP и WTA в Мадриде и Риме, а также турниры WTA в Страсбурге и Рабате и ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе", - говорится в заявлении.

Отменены также турниры ATP серии "Challenger" и турниры ITF "World Tennis Tour"

Ранее стало известно, что турнир "Большого шлема" "Ролан Гаррос" перенесен и состоится с 20 сентября по 4 октября.

УНИАН также сообщал о том, что из-за коронавируса отменен чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве.