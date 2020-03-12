Кубок мира по биатлону: результаты мужской спринтерской гонки в Контиолахти

Дмитрий Пидручный занял 19-е место.

В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка.

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Украину в ней представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко.

Стоит отметить, что гонка, как и весь этап, проводится без зрителей из-за распространения коронавируса.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который с одним промахом стал 19-м. Победу с чистой стрельбой праздновал норвежец Йоханнес Бе.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 22.27,8 (0)

2. Мартен Фуркад (Норвегия) - +21,1 (0)

3. Эмильен Жаклен (Норвегия) - +22,3 (0)

19. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.13,6 (1)

22. Артем Прима (Украина) - +1.19,0 (0)

58. Руслан Ткаленко (Украина) - +2.23,0 (2)

72. Антон Дудченко (Украина) - +2.55,2 (1)

81. Сергей Семенов (Украина) - +3.07,4 (4)

УНИАН ранее сообщал о том, что заключительный этап сезона Кубка мира по биатлону отменен из-за коронавируса.