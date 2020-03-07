Впервые в сезоне: Свитолина пробилась в полуфинал на турнире в Мексике (видео)
09:43, 07 марта 2020Другое
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Первая ракетка Украины продолжает успешное выступление в Монтеррее.
Элина Свитолина / REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал на турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом 275 тысяч долларов.
В четвертьфинале Свитолина обыграла канадку Лейлу Фернандес (№126 в рейтинге WTA).
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Украинская теннисистка смогла оформить по одному брэйку в каждом из сетов. Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился победой Свитолиной со счетом 6:4, 7:5.
Свитолина впервые в текущем сезоне сумела пробиться в полуфинал на турнире WTA.
Pа путевку в финал Свитолина поспорит с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (№76 в рейтинге WTA).
Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт WTA в Facebook.
Как сообщал УНИАН, ранее в Мексике Свитолина обыграла соперницу из Беларуси.
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