Впервые в сезоне: Свитолина пробилась в полуфинал на турнире в Мексике (видео)

Первая ракетка Украины продолжает успешное выступление в Монтеррее.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал на турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом 275 тысяч долларов.

В четвертьфинале Свитолина обыграла канадку Лейлу Фернандес (№126 в рейтинге WTA).

Читайте такжеКубок Дэвиса: Украина стартовала с двух поражений в матче с Тайванем

Украинская теннисистка смогла оформить по одному брэйку в каждом из сетов. Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился победой Свитолиной со счетом 6:4, 7:5.

Свитолина впервые в текущем сезоне сумела пробиться в полуфинал на турнире WTA.

Pа путевку в финал Свитолина поспорит с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (№76 в рейтинге WTA).

Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт WTA в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мексике Свитолина обыграла соперницу из Беларуси.