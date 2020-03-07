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Впервые в сезоне: Свитолина пробилась в полуфинал на турнире в Мексике (видео)

09:43, 07 марта 2020
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Элина Свитолина / REUTERS

В четвертьфинале Свитолина обыграла канадку Лейлу Фернандес (№126 в рейтинге WTA).

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Украинская теннисистка смогла оформить по одному брэйку в каждом из сетов. Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился победой Свитолиной со счетом 6:4, 7:5.

Свитолина впервые в текущем сезоне сумела пробиться в полуфинал на турнире WTA.

Pа путевку в финал Свитолина поспорит с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (№76 в рейтинге WTA).

Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт WTA в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мексике Свитолина обыграла соперницу из Беларуси.

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