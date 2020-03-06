Вышла в четвертьфинал: Свитолина одержала вторую победу на турнире в Монтеррее (видео)
10:17, 06 марта 2020Другое
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Украинка обыграла соперницу из Беларуси.
Элина Свитолина / REUTERS
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина преодолела барьер 1/8 финала турнира в Монтеррее (Мексика).
Украинка встречалась представительницей Беларуси Ольгой Говорцовой, которая является 134-й ракеткой мира. Матч длился 1 час 19 минут и завершился победой Свитолиной в двух сетах - 6:3, 6:4.
Седьмая ракетка мира совершила четыре брейка и отдала две подачи сопернице.
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.
В четвертьфинале Свитолина встретится с 17-летней Лейлой Анне-Фернандес из Канады. Матч запланирован на 7 марта. Следующая соперница украинки недавно играла в финале турнира в Акапулько.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка Бондаренко проиграла шестой ракетке турнира в Монтеррее.
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