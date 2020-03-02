Коронавирус в Чехии: этап Кубка мира по биатлону состоится без зрителей

Этап Кубка мира в Нове Место пройдет при пустых трибунах.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2019-2020 в чешском Нове Место пройдет без зрителей.

Причиной этому послужила угроза распространения коронавируса.

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Об это сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, передает ctk.eu.

"Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться. Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было", - сказал Гамачек.

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет с 5 по 8 марта.

1 марта в Чехии были зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинцы не смогли выиграть медали в гонках преследования на чемпионате Европы по биатлону.