Чемпионат Европы по биатлону: украинцы не смогли выиграть медали в гонках преследования
На чемпионате Европы по биатлону в Беларуси 1 марта прошли гонки преследования у женщин и у мужчин.
Это были заключительные гонки континентального первенства.
В мужской гонке Украину представлял только Сергей Семенов. Он допустил пять промахов и пришел к финишу восемнадцатым.
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Гонка преследования. Мужчины
1. Сергей Бочарников (Беларусь) - (0+0+0+2) 35:03,9
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - (1+0+0+1) +6,7
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) - (0+0+1+1) +23,9...
18. Сергей Семенов (Украина) - (0+2+1+2) +2:18,2
У женщин от Украины выступали Анастасия Меркушина и Валя Семеренко. Меркушина стартовала шестой, но выиграть медаль не смогла, финишировав пятой. Семеренко по ходу гонки опустилась на две позиции.
Гонка преследования. Женщины
1. Елена Кручинкина (Беларусь) - (0+0+0+0) 29:21,1
2. Кристина Резцова (Россия) - (1+0+0+1) +17,6
3. Элизабет Хогберг (Швеция) - (0+1+0+2) +35,1...
5. Анастасия Меркушина (Украина) - (1+1+0+0) +55,8
9. Валя Семеренко (Украина) - (0+0+1+2) +1:34,9
Таким образом, сборная Украины завершила ЧЕ с четырьмя медалями: одно золото, одно серебро и две бронзы.
Днем ранее Украине также не удалось завоевать медали на чемпионате Европы. Как сообщал УНИАН, украинцы не смогли выиграть награды в спринтах.