Чемпионат Европы по биатлону: украинцы не смогли выиграть медали в гонках преследования

Украинская сборная осталась без медалей второй день подряд.

На чемпионате Европы по биатлону в Беларуси 1 марта прошли гонки преследования у женщин и у мужчин.

Это были заключительные гонки континентального первенства.

В мужской гонке Украину представлял только Сергей Семенов. Он допустил пять промахов и пришел к финишу восемнадцатым.

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Гонка преследования. Мужчины

1. Сергей Бочарников (Беларусь) - (0+0+0+2) 35:03,9

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - (1+0+0+1) +6,7

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) - (0+0+1+1) +23,9...

18. Сергей Семенов (Украина) - (0+2+1+2) +2:18,2

У женщин от Украины выступали Анастасия Меркушина и Валя Семеренко. Меркушина стартовала шестой, но выиграть медаль не смогла, финишировав пятой. Семеренко по ходу гонки опустилась на две позиции.

Гонка преследования. Женщины

1. Елена Кручинкина (Беларусь) - (0+0+0+0) 29:21,1

2. Кристина Резцова (Россия) - (1+0+0+1) +17,6

3. Элизабет Хогберг (Швеция) - (0+1+0+2) +35,1...

5. Анастасия Меркушина (Украина) - (1+1+0+0) +55,8

9. Валя Семеренко (Украина) - (0+0+1+2) +1:34,9

Таким образом, сборная Украины завершила ЧЕ с четырьмя медалями: одно золото, одно серебро и две бронзы.

Днем ранее Украине также не удалось завоевать медали на чемпионате Европы. Как сообщал УНИАН, украинцы не смогли выиграть награды в спринтах.