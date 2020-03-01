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Чемпионат Европы по биатлону: украинцы не смогли выиграть медали в гонках преследования

14:37, 01 марта 2020
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Анастасия Меркушина финишировала пятой / biathlon.com.ua

Это были заключительные гонки континентального первенства.

В мужской гонке Украину представлял только Сергей Семенов. Он допустил пять промахов и пришел к финишу восемнадцатым.

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Гонка преследования. Мужчины

1. Сергей Бочарников (Беларусь) - (0+0+0+2)  35:03,9

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - (1+0+0+1)  +6,7

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) - (0+0+1+1)  +23,9...

18.  Сергей Семенов (Украина) - (0+2+1+2)  +2:18,2

У женщин от Украины выступали Анастасия Меркушина и Валя Семеренко. Меркушина стартовала шестой, но выиграть медаль не смогла, финишировав пятой. Семеренко по ходу гонки опустилась на две позиции.

Гонка преследования. Женщины

1.  Елена Кручинкина (Беларусь) - (0+0+0+0)  29:21,1

2.  Кристина Резцова (Россия) - (1+0+0+1)  +17,6

3.  Элизабет Хогберг (Швеция) - (0+1+0+2)  +35,1...

5.  Анастасия Меркушина (Украина) - (1+1+0+0)  +55,8

9.  Валя Семеренко (Украина) - (0+0+1+2)  +1:34,9

Таким образом, сборная Украины завершила ЧЕ с четырьмя медалями: одно золото, одно серебро и две бронзы.

Днем ранее Украине также не удалось завоевать медали на чемпионате Европы. Как сообщал УНИАН, украинцы не смогли выиграть награды в спринтах.

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