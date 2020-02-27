Украинские биатлонисты завоевали третью медаль на чемпионате Европы по биатлону
14:13, 27 февраля 2020Другое
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На турнире состоялась одиночная смешанная эстафета.
Меркушина выступила в паре с Ткаленко / фото: biathlon.com.ua
На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, состоялась очередная гонка - одиночная смешанная эстафета.
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Украину представляли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко, которые на двоих использовали семь запасных патронов и сумели завоевать бронзу.
Победу праздновали норвежцы Каролин Эрдаль и Эндре Стремсхейм, которые допустили 12 промахов, но по скорости превзошли всех соперников.
Результаты гонки
1. Каролине Эрдал - Эндре Стремсхайм (Норвегия) - 47.12,2 (0+12)
2. Стефани Шерер - Юстус Штрелов (Германия) - 11,5 (0+5)
3. Анастасия Меркушина - Руслан Ткаленко (Украина) - 11,8 (0+7)
Как сообщал УНИАН, в первый день соревнований Украина завоевала две медали чемпионата Европы.
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