Украинские биатлонисты завоевали третью медаль на чемпионате Европы по биатлону

На турнире состоялась одиночная смешанная эстафета.

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, состоялась очередная гонка - одиночная смешанная эстафета.

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Украину представляли Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко, которые на двоих использовали семь запасных патронов и сумели завоевать бронзу.

Победу праздновали норвежцы Каролин Эрдаль и Эндре Стремсхейм, которые допустили 12 промахов, но по скорости превзошли всех соперников.

Результаты гонки

1. Каролине Эрдал - Эндре Стремсхайм (Норвегия) - 47.12,2 (0+12)

2. Стефани Шерер - Юстус Штрелов (Германия) - 11,5 (0+5)

3. Анастасия Меркушина - Руслан Ткаленко (Украина) - 11,8 (0+7)

Как сообщал УНИАН, в первый день соревнований Украина завоевала две медали чемпионата Европы.